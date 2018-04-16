موعد مباراة توتنهام وبرايتون في الدوري الانجليزي الثلاثاء 17/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة توتنهام هوتسبير وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق برايتون نظيره فريق توتنهام هوتسبير في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب برايتون، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير وبرايتون

ستُقام مباراة توتنهام هوتسبير وبرايتون في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب برايتون، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير وبرايتون

ستكون مباراة توتنهام هوتسبير وبرايتون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

ترتيب توتنهام هوتسبير وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق توتنهام هوتسبير حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 67 نقطة.

يحتل فريق برايتون حالياً المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 35 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق توتنهام هوتسبير الموسم الحالي

بورنموث 4/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز.

سوانزي سيتي 3/0 توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشيلسي 3/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ستوك سيتي 2/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام هوتسبير 3/1 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق برايتون الموسم الحالي

إيفرتون 0/2 برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 0/2 برايتون / كأس الاتحاد الإنجليزي.

برايتون 2/0 ليستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

برايتون 1/1 هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستال بالاس 2/3 برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات توتنهام هوتسبير حتى نهاية الموسم الحالي

برايتون / توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز، 17 أبريل 2018.

مانشستر يونايتد / توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي، 21 أبريل 2018.

توتنهام هوتسبير / واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 30 أبريل 2018.

وست بروميتش ألبيون / توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز، 5 مايو 2018.

توتنهام هوتسبير / نيوكاسل يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 9 مايو 2018.

توتنهام هوتسبير / ليستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

المدرب: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة توتنهام هوتسبير وبرايتون

نجح فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق برايتون في 9 مباريات سابقة من أصل المباريات ال12 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق برايتون في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراة واحدة فقط لا غير.

نجح فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل 23 هدفاً في شباك فريق برايتون في آخر 12 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق برايتون في تسجيل 10 أهداف في شباك فريق توتنهام هوتسبير في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الإنجليزي هاري كين هو هداف فريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 25 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي ديلي آلي هو أفضل صانع ألعاب في فريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما صنع 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي جلين موراي هو هداف فريق برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل 65 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 30 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 14 مباراة.

نجح فريق برايتون في تسجيل 31 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 46 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 8 مباريات.

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