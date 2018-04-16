موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في كأس ألمانيا الثلاثاء 17/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في كأس ألمانيا، يستقبل فريق باير ليفركوزن نظيره فريق بايرن ميونخ في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب باي أرينا، وذلك في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ألمانيا 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

ستُقام مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب باي أرينا، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

ستكون مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

ترتيب بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني

يحتل فريق بايرن ميونخ حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني مع امتلاكه في رصيده 75 نقطة.

يحتل فريق باير ليفركوزن حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني مع امتلاكه في رصيده 51 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق بايرن ميونخ الموسم الحالي

بايرن ميونخ 0/6 بوروسيا دورتموند / الدوري الألماني.

إشبيلية الإسباني 2/1 بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا.

أوجسبورغ 4/1 بايرن ميونخ / الدوري الألماني.

بايرن ميونخ 0/0 إشبيلية / دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ 1/5 بوروسيا مونشنغلادباخ / الدوري الألماني.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق باير ليفركوزن في الدوري الألماني

باير ليفركوزن 0/2 بوروسيا مونشنغلادباخ.

كولن 0/2 باير ليفركوزن.

باير ليفركوزن 0/0 أوجسبورغ.

لايبزيغ 4/1 باير ليفركوزن.

باير ليفركوزن 1/4 اينتراخت فرانكفورت.

جدول مباريات بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم الحالي

باير ليفركوزن / بايرن ميونخ / كأس ألمانيا، 17 أبريل 2018.

هانوفر / بايرن ميونخ / الدوري الألماني، 21 أبريل 2018.

بايرن ميونخ / ريال مدريد الإسباني / دوري أبطال أوروبا، 25 أبريل 2018.

بايرن ميونخ / أينتراخت فرانكفورت / الدوري الألماني، 28 أبريل 2018.

ريال مدريد / بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا، 1 مايو 2018.

كولن / بايرن ميونخ / الدوري الألماني، 5 مايو 2018.

بايرن ميونخ / شتوتجارت / الدوري الالماني، 12 مايو 2018.

تشكيلة فريق بايرن ميونخ المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سيفين أورلايش.

خط الدفاع: رافينيا / جيروم بواتينغ / ماتس هوميلس / ديفيد ألابا.

خط الوسط: خافي مارتينيز / تياغو ألكانتارا / أريين روبن / توماس مولر / فرانك ريبيري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

المدرب: الألماني يوب هاينكس.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق باير ليفركوزن في 48 مباراة سابقة من أصل المباريات ال81 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق باير ليفركوزن في تحقيق الانتصار في 17 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 16 مباراة أخرى.

نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل 152 هدفاً في شباك فريق باير ليفركوزن في آخر 81 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق باير ليفركوزن في تسجيل 94 هدفاً في شباك فريق بايرن ميونخ في نفس عدد المباريات.

يُعتبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو هداف فريق بايرن ميونخ في الدوري الألماني في الموسم الحالي بعدما سجل 27 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني توماس مولر هو أفضل صانع ألعاب في فريق بايرن ميونخ في الدوري الألماني في الموسم الحالي بعدما صنع 11 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني كيفين فولاند هو هداف فريق باير ليفركوزن في الدوري الألماني في الموسم الحالي بعدما سجل 14 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل 14 هدفاً في كأس ألمانيا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه هدفين فقط لا غير، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين.

نجح فريق باير ليفركوزن في تسجيل 12 هدفاً في كأس ألمانيا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 3 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين.

نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل 81 هدفاً في الدوري الألماني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 22 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 15 مباراة.

نجح فريق باير ليفركوزن في تسجيل 55 هدفاً في الدوري الألماني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 37 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق بايرن ميونخ في الفوز بلقب الدوري الألماني في 28 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخرها كان في الموسم الحالي 2017 / 2018، بينما لم يعرف فريق باير ليفركوزن طعم الفوز بلقب الدوري الألماني في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

نجح فريق بايرن ميونخ في الفوز بلقب كأس ألمانيا في 18 سابقة طوال تاريخه، بينما نجح فريق باير ليفركوزن في الفوز بلقب كأس ألمانيا في مرة واحدة فقط طوال تاريخه.

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