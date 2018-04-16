موعد مباراة إنتر وكالياري في الدوري الايطالي الثلاثاء 17/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق إنتر نظيره فريق كالياري في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة إنتر وكالياري

ستُقام مباراة إنتر وكالياري في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكالياري

ستكون مباراة إنتر وكالياري منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

ترتيب إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي

يحتل فريق إنتر حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 60 نقطة.

يحتل فريق كالياري حالياً المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 32 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق إنتر في الدوري الإيطالي

سامبدوريا 5/0 إنتر.

إنتر 0/3 هيلاس فيرونا.

ميلان 0/0 إنتر.

تورينو 0/1 إنتر.

أتالانتا 0/0 إنتر.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق كالياري في الدوري الإيطالي

بينيفينتو 2/1 كالياري.

كالياري 4/0 تورينو.

جنوى 1/2 كالياري.

هيلاس فيرونا 0/1 كالياري.

كالياري 1/2 أودينيزي.

جدول مباريات إنتر حتى نهاية الموسم الحالي

إنتر / كالياري / الدوري الإيطالي، 17 أبريل 2018.

كييفو فيرونا / إنتر / الدوري الإيطالي، 22 أبريل 2018.

إنتر / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 28 أبريل 2018.

أودينيزي / إنتر / الدوري الإيطالي، 6 مايو 2018.

إنتر / ساسولو / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

لاتسيو / إنتر / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق إنتر المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ميلان / جواو ميراندا / دامبروزيو.

خط الوسط: بورخا فاليرو / ماتياس فيسينو / أنطونيو كاندريفا / رافينيا ألكانتارا / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

المدرب: الإيطالي سباليتي.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة إنتر وكالياري

نجح فريق إنتر في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق كالياري في 20 مباراة سابقة من أصل المباريات ال40 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق كالياري في تحقيق الانتصار في 6 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 14 مباراة أخرى.

نجح فريق إنتر في تسجيل 76 هدفاً في شباك فريق كالياري في آخر 40 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق كالياري في تسجيل 47 هدفاً في شباك فريق إنتر في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الأرجنتيني ماورو إيكاردي هو هداف فريق إنتر في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 24 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإيطالي أنطونيو كاندريفا هو أفضل صانع ألعاب في فريق إنتر في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي مثله مثل زميله الكرواتي إيفان بيريسيتش، حيث صنع كلاً منهما 8 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإيطالي ليوناردو بافوليتي هو هداف فريق كالياري في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق إنتر في تسجيل 50 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 22 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 15 مباراة.

نجح فريق كالياري في تسجيل 30 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 52 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 5 مباريات.

نجح فريق إنتر في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 18 مناسبة سابقة طوال تاريخه، بينما نجح فريق كالياري في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في مرة واحدة فقط طوال تاريخه.

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