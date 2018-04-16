موعد مباراة إشبيلية وديبورتيفو في الدوري الاسباني الثلاثاء 17/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إشبيلية وديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني، يستقبل فريق ديبورتيفو لاكورونيا نظيره فريق إشبيلية في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب ريازور، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة إشبيلية وديبورتيفو لاكورونيا

ستُقام مباراة إشبيلية وديبورتيفو لاكورونيا في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب ريازور، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وديبورتيفو لاكورونيا

ستكون مباراة إشبيلية وديبورتيفو لاكورونيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

ترتيب إشبيلية وديبورتيفو لاكورنيا في الدوري الإسباني

يحتل فريق إشبيلية حالياً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 47 نقطة.

يحتل فريق ديبورتيفو لاكورونيا حالياً المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 26 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق إشبيلية الموسم الحالي

إشبيلية 2/2 برشلونة / الدوري الإسباني.

إشبيلية 2/1 بايرن ميونخ الألماني / دوري أبطال أوروبا.

سيلتا فيغو 0/4 إشبيلية / الدوري الإسباني.

بايرن ميونخ 0/0 إشبيلية / دوري أبطال أوروبا.

إشبيلية 2/2 فياريال / الدوري الإسباني.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني

جيرونا 0/2 ديبورتيفو لاكورونيا.

ديبورتيفو لاكورونيا 1/1 لاس بالماس.

أتلتيكو مدريد 0/1 ديبورتيفو لاكورونيا.

ديبورتيفو لاكورونيا 2/3 ملجا.

أتلتيك بيلباو 3/2 ديبورتيفو لاكورونيا.

جدول مباريات إشبيلية حتى نهاية الموسم الحالي

ديبورتيفو لاكورونيا / إشبيلية / الدوري الإسباني، 17 أبريل 2018.

إشبيلية / برشلونة / كأس ملك إسبانيا، 21 أبريل 2018.

ليفانتي / اشبيلية / الدوري الاسباني، 27 أبريل 2018.

اشبيلية / ريال سوسيداد / الدوري الإسباني، 6 مايو 2018.

إشبيلية / ريال مدريد / الدوري الإسباني، 9 مايو 2018.

ريال بيتيس / إشبيلية / الدوري الاسباني، 13 مايو 2018.

إشبيلية / ديبورتيفو ألافيس / الدوري الإسباني، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق إشبيلية المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سيرجيو ريكو.

خط الدفاع: جابرييل ميركادو / سيمون كاير / كليمنت / سيرجيو إسكوديرو.

خط الوسط: ستيفن نزونزي / إيفر بانيغا / بابلو سارابيا / فرانكو فاسكيز / خواكين كوريا.

خط الهجوم: لويس مورييل.

المدرب: الإيطالي مونتيلا.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة إشبيلية وديبورتيفو لاكورونيا

نجح فريق إشبيلية في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ديبورتيفو لاكورونيا في 18 مباراة سابقة من أصل المباريات ال47 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق ديبورتيفو لاكورونيا في تحقيق الانتصار في 17 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 12 مباراة أخرى.

نجح فريق إشبيلية في تسجيل 67 هدفاً في شباك فريق ديبورتيفو لاكورونيا في آخر 47 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق ديبورتيفو لاكورونيا في تسجيل 59 هدفاً في شباك فريق إشبيلية في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الكولومبي لويس مورييل هو هداف فريق إشبيلية في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني أدريان لوبيز هو هداف فريق ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق إشبيلية في تسجيل 41 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 52 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق ديبورتيفو لاكورونيا في تسجيل 32 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 65 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 4 مباريات.

نجح فريق إشبيلية في الفوز بلقب الدوري الإسباني في مرة واحدة فقط طوال تاريخه، بينما نجح فريق ديبورتيفو لاكورونيا في الفوز بلقب الدوري الإسباني في مرة واحدة فقط أيضاً طوال تاريخه.

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