موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الاسباني الثلاثاء 17/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني، يستقبل فريق سيلتا فيغو نظيره فريق برشلونة في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب بالايدوس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو

ستُقام مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب بالايدوس، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو

ستكون مباراة برشلونة وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وستكون مباراة برشلونة وسيلتا فيغو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر شاشة قناة بي إن سبورت 4K المشفرة، بينما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

ترتيب برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني

يحتل فريق برشلونة حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 82 نقطة.

يحتل فريق سيلتا فيغو حالياً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 43 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق برشلونة الموسم الحالي

إشبيلية 2/2 برشلونة / الدوري الإسباني.

برشلونة 1/4 روما الإيطالي / دوري أبطال أوروبا.

برشلونة 1/3 ليغانيس / الدوري الإسباني.

روما 0/3 برشلونة / دوري أبطال أوروبا.

برشلونة 1/2 فالنسيا / الدوري الإسباني.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق سيلتا فيغو في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد 0/3 سيلتا فيغو.

سيلتا فيغو 0/0 ملقا.

أتلتيك بيلباو 1/1 سيلتا فيغو.

سيلتا فيغو 0/4 إشبيلية.

ليغانيس 0/1 سيلتا فيغو.

جدول مباريات برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي

سيلتا فيغو / برشلونة / الدوري الإسباني، 17 أبريل 2018.

إشبيلية / برشلونة / كأس ملك إسبانيا، 21 أبريل 2018.

ديبورتيفو لاكورونيا / برشلونة / الدوري الإسباني، 29 أبريل 2018.

برشلونة / ريال مدريد / الدوري الإسباني، 6 مايو 2018.

برشلونة / فياريال / الدوري الإسباني، 9 مايو 2018.

ليفانتي / برشلونة / الدوري الاسباني، 13 مايو 2018.

برشلونة / ريال سوسيداد / الدوري الاسباني، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / باولينيو / أندريس إنييستا.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدرب: الإسباني فالفيردي.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة برشلونة وسيلتا فيغو

نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق سيلتا فيغو في 21 مباراة سابقة من أصل المباريات ال41 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق سيلتا فيغو في تحقيق الانتصار في 9 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 11 مباراة أخرى.

نجح فريق برشلونة في تسجيل 85 هدفاً في شباك فريق سيلتا فيغو في آخر 41 مباراة 9جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق سيلتا فيغو في تسجيل 51 هدفاً في شباك فريق برشلونة في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 29 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل صانع ألعاب في فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني إياغو أسباس هو هداف فريق سيلتا فيغو في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 19 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الدنماركي بيوني سيستو هو أفضل صانع ألعاب في فريق سيلتا فيغو في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق برشلونة في تسجيل 81 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 17 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 18 مباراة.

نجح فريق سيلتا فيغو في تسجيل 50 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 44 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 7 مباريات.

نجح فريق برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 24 مناسبة سابقة طوال تاريخه، بينما لم يعرف فريق سيلتا فيغو طعم الفوز بلقب الدوري الإسباني في أي مناسبة سابقة على الإطلاق.

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