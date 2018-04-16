الاتحاد الإفريقي يُعلن عن موعد مباريات الأهلي في أول جولتين من دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس عشر من شهر أبريل الحالي عن موعد مباريات أول جولتين من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018 م، إضافة إلى طاقم تحكيم جميع المباريات في أول جولتين.
وكانت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا قد أسفرت عن وقوع فريق الأهلي في المجموعة الأولى، وذلك بجوار كلاً من فريق الترجي الرياضي التونسي، إضافة إلى فريق كمبالا سيتي الأوغندي، وأيضاً فريق تاونشيب رولز من بوتسوانا.
ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي مباراته في الجولة الأولى أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي في يوم الجمعة الموافق لليوم الرابع من شهر مايو المقبل، وذلك على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وفي الجولة الثانية يحل فريق الأهلي ضيفاً على نظيره فريق كمبالا سيتي في يوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو المقبل أيضاً، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.
أما حكم مباراة الأهلي والترجي سوف يكون هو الحكم السنغالي مالانج دييدهيو، بينما سيكون الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز هو حكم المباراة الثانية بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق كمبالا سيتي.
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