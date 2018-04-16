موعد مباراة المصري ومونانا في كأس الاتحاد الإفريقي الثلاثاء 17/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة المصري البورسعيدي ومونانا في كأس الاتحاد الإفريقي، يستقبل فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق مونانا الغابوني في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب بورسعيد في محافظة بورسعيد، وذلك في إطار مباريات إياب دور ال32 مكرر المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2018 م.

موعد مباراة المصري البورسعيدي ومونانا

ستُقام مباراة المصري البورسعيدي ومونانا في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب بورسعيد في محافظة بورسعيد، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي ومونانا

ستكون مباراة المصري البورسعيدي ومونانا منقولة بشكل حصري عبر شاشة قناة أون سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

ترتيب المصري البورسعيدي ومونانا في الدوري المصري والغابوني

يحتل فريق المصري البورسعيدي حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 52 نقطة.

يحتل فريق مونانا حالياً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الغابوني مع امتلاكه في رصيده 8 نقاط.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق المصري البورسعيدي الموسم الحالي

المصري البورسعيدي 0/0 الإنتاج الحربي / الدوري المصري الممتاز.

المصري البورسعيدي 0/0 سيمبا التنزاني / كأس الاتحاد الإفريقي.

المصري البورسعيدي 2/0 الاتحاد السكندري / الدوري المصري الممتاز.

مونانا الغابوني 1/1 المصري البورسعيدي / كأس الاتحاد الإفريقي.

المصري البورسعيدي 1/2 النصر / الدوري المصري الممتاز.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة المصري البورسعيدي ومونانا

يُعتبر المصري أحمد جمعة هو هداف فريق المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 11 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر المصري أحمد جمعة هو أفضل صانع ألعاب في فريق المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق المصري البورسعيدي في تسجيل 43 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 28 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق مونانا في تسجيل 6 أهداف في الدوري الغابوني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 4 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين.

إقرأ أيضاً: الاتحاد الإفريقي يُعلن عن موعد مباريات الأهلي في أول جولتين من دوري أبطال أفريقيا