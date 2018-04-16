موعد مباراة الدحيل والوحدة في دوري أبطال آسيا الثلاثاء 17/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الدحيل والوحدة في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الدحيل القطري نظيره فريق الوحدة الإماراتي في يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الدحيل والوحدة

ستُقام مباراة الدحيل والوحدة في يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والوحدة

ستكون مباراة الدحيل والوحدة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

ترتيب الدحيل والوحدة في الدوري القطري والإماراتي

يحتل فريق الدحيل حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب دوري نجوم قطر مع امتلاكه في رصيده 60 نقطة.

يحتل فريق الوحدة حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الخليج العربي مع امتلاكه في رصيده 43 نقطة.

ترتيب الدحيل والوحدة في المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا

يحتل فريق الدحيل حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية مع امتلاكه في رصيده 15 نقطة.

يحتل فريق الوحدة حالياً المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية مع امتلاكه في رصيده 3 نقاط فقط لا غير.

نتائج أخر 7 مباريات لفريق الدحيل الموسم الحالي

الدحيل 3/4 السد / دوري نجوم قطر.

الدحيل 2/3 لوكوموتيف طشقند الأوزبكي / دوري أبطال آسيا.

الخريطيات 5/0 الدحيل / دوري نجوم قطر.

لوكوموتيف طشقند الأوزبكي 2/1 الدحيل / دوري أبطال آسيا.

المرخية 4/2 الدحيل / دوري نجوم قطر.

ذوب آهن الإيراني 1/0 الدحيل / دوري أبطال آسيا.

الدحيل 2/5 السيلية / دوري نجوم قطر.

نتائج أخر 7 مباريات لفريق الوحدة الموسم الحالي

الوحدة 0/3 ذوب آهن الإيراني / دوري أبطال آسيا.

الوحدة 1/2 الإمارات / دوري الخليج العربي.

دبا الفجيرة 4/3 الوحدة / كأس الإمارات.

الوحدة 1/2 الوصل / كأس الإمارات.

الوحدة 4/1 لوكوموتيف طشقند الأوزبكي / دوري أبطال آسيا.

الشارقة 3/2 الوحدة / دوري الخليج العربي.

الجزيرة 3/0 الوحدة / كأس رئيس الدولة الإماراتي.

مشوار الدحيل في دوري أبطال آسيا 2018

الدحيل 1/3 ذوب آهن الإيراني / الجولة الأولى من دور المجموعات.

الوحدة الإماراتي 3/2 الدحيل / الجولة الثانية.

الدحيل 2/3 لوكوموتيف طشقند الأوزبكي / الجولة الثالثة.

لوكوموتيف طشقند 2/1 الدحيل / الجولة الرابعة.

ذوب آهن 1/0 الدحيل / الجولة الخامسة.

مشوار الوحدة في دوري أبطال آسيا 2018

لوكوموتيف طشقند الأوزبكي 0/5 الوحدة / الجولة الأولى من دور المجموعات.

الوحدة 3/2 الدحيل القطري / الجولة الثانية.

ذوب آهن الإيراني 0/2 الوحدة / الجولة الثالثة.

الوحدة 0/3 ذوب آهن / الجولة الرابعة.

الوحدة 4/1 لوكوموتيف طشقند / الجولة الخامسة.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الدحيل والوحدة

نجح فريق الدحيل في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الذهاب في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018.

يُعتبر المغربي يوسف العربي هو هداف فريق الدحيل في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018 بعدما سجل 6 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر المغربي يوسف العربي هو هداف فريق الدحيل في دوري نجوم قطر في الموسم الحالي بعدما سجل 26 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الأرجنتيني سيباستيان هو هداف فريق الوحدة في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي بعدما سجل 19 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق الدحيل في تسجيل 12 هدفاً في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 6 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراة واحدة فقط لا غير.

نجح فريق الوحدة في تسجيل 6 أهداف في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 14 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراة واحدة فقط لا غير.

نجح فريق الدحيل في تسجيل 86 هدفاً في دوري نجوم قطر في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 27 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 7 مباريات.

نجح فريق الوحدة في تسجيل 44 هدفاً في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 25 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 6 مباريات.

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