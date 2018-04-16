موعد مباراة الأهلي والجزيرة بمشاركة “مؤمن زكريا” في دوري أبطال آسيا الثلاثاء 17/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والجزيرة بمشاركة “مؤمن زكريا” في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الجزيرة الإماراتي نظيره فريق الأهلي السعودي في يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والجزيرة

ستُقام مباراة الأهلي والجزيرة في يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجزيرة

ستكون مباراة الأهلي والجزيرة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

ترتيب الأهلي والجزيرة في الدوري السعودي والإماراتي

يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 55 نقطة.

يحتل فريق الجزيرة حالياً المركز السابع في جدول ترتيب دوري الخليج العربي مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة.

ترتيب الأهلي والجزيرة في المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2018

يحتل فريق الأهلي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى مع امتلاكه في رصيده 11 نقطة.

يحتل فريق الجزيرة حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى مع امتلاكه في رصيده 8 نقاط.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق الأهلي الموسم الحالي

الأهلي 1/5 التعاون / الدوري السعودي للمحترفين.

الغرافة القطري 1/1 الأهلي / دوري أبطال آسيا.

القادسية 1/0 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي 1/1 الغرافة القطري / دوري أبطال آسيا.

الرائد 3/0 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين.

الفيصلي 0/1 الأهلي / كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي 0/2 تراكتور الإيراني / دوري أبطال آسيا.

الأهلي 0/0 الهلال / الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي 0/1 أُحد / الدوري السعودي للمحترفين.

نتائج أخر 7 مباريات لفريق الجزيرة الموسم الحالي

شباب أهلي دبي 1/2 الجزيرة / دوري الخليج العربي.

الجزيرة 0/0 تراكتور الإيراني / دوري أبطال آسيا.

تراكتور الإيراني 1/1 الجزيرة / دوري أبطال آسيا.

الجزيرة 3/2 العين / دوري الخليج العربي.

الغرافة القطري 3/2 الجزيرة / دوري أبطال آسيا.

الإمارات 0/1 الجزيرة / دوري الخليج العربي.

الجزيرة 3/0 الوحدة / كأس رئيس الدولة الإماراتي.

مشوار الأهلي في دوري أبطال آسيا 2018

تراكتور الإيراني 1/0 الأهلي / الجولة الأولى من دور المجموعات.

الأهلي 1/2 الجزيرة الإماراتي / الجولة الثانية.

الغرافة القطري 1/1 الأهلي / الجولة الثالثة.

الأهلي 1/1 الغرافة / الجولة الرابعة.

الأهلي 0/2 تراكتور / الجولة الخامسة.

مشوار الجزيرة في دوري أبطال آسيا 2018

الجزيرة 2/3 الغرافة القطري / الجولة الأولى من دور المجموعات.

الأهلي السعودي 1/2 الجزيرة / الجولة الثانية.

الجزيرة 0/0 تراكتور الإيراني / الجولة الثالثة.

تراكتور 1/1 الجزيرة / الجولة الرابعة.

الغرافة 3/2 الجزيرة / الجولة الخامسة.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الأهلي والجزيرة

نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الجزيرة في 4 مباريات سابقة من أصل المباريات ال4 الماضية التي جمعت بين الفريقين في مسابقة دوري أبطال آسيا، وفي مقابل ذلك لم يعرف فريق الجزيرة طعم الانتصار في أي مباراة على الإطلاق.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 12 هدفاً في شباك فريق الجزيرة في آخر 4 مباريات جمعت بين الفريقين في مسابقة دوري أبطال آسيا، وفي مقابل ذلك نجح فريق الجزيرة في تسجيل 5 أهداف في شباك فريق الأهلي في نفس عدد المباريات.

يُعتبر السعودي مهند عسيري هو هداف فريق الأهلي في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018 بعدما سجل 3 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإماراتي علي مبخوت هو هداف فريق الجزيرة في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018 بعدما سجل 4 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر السوري عمر السومة هو هداف فريق الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 11 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإماراتي علي مبخوت هو هداف فريق الجزيرة في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي بعدما سجل 11 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 7 أهداف في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 3 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين.

نجح فريق الجزيرة في تسجيل 8 أهداف في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 7 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراة واحدة فقط.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 59 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 26 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق الجزيرة في تسجيل 30 هدفاً في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 31 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين فقط لا غير.

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