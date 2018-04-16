موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري الثلاثاء 17/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الأهلي نظيره فريق وادي دجلة في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

ستُقام مباراة الأهلي ووادي دجلة في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة

ستكون مباراة الأهلي ووادي دجلة منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة النيل للرياضة، إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق الأهلي حالياً في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 79 نقطة.

يحتل فريق وادي دجلة حالياً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 30 نقطة.

قائمة فريق الأهلي في مباراته أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: شريف إكرامي / رمضان مصطفى.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / صبري رحيل / أيمن أشرف / باسم علي / محمود الجزار.

خط الوسط: عمرو السولية / هشام محمد / أحمد حمدى / ميدو جابر / حسام غالي / إسلام محارب / وليد سليمان / محمد شريف / جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن.

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام غالي / عمرو السولية / وليد سليمان / إسلام محارب / جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدرب: المصري حسام البدري.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الأهلي الموسم الحالي

إنبي 1/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز.

مونانا الغابوني 3/1 الأهلي / دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي 1/2 طنطا / الدوري المصري الممتاز.

سموحة 0/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/2 الداخلية / كأس مصر.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز

مصر المقاصة 0/2 وادي دجلة.

وادي دجلة 3/2 الرجاء.

الإسماعيلي 1/2 وادي دجلة.

وادي دجلة 0/1 الاتحاد السكندري.

المقاولون العرب 0/0 وادي دجلة.

وادي دجلة 2/0 الأسيوطي سبورت.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الأهلي ووادي دجلة

نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق وادي دجلة في 8 مباريات سابقة من أصل المباريات ال12 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق وادي دجلة في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 3 مباريات أخرى.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 16 هدفاً في شباك فريق وادي دجلة في آخر 12 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق وادي دجلة في تسجيل 6 أهداف في شباك فريق الأهلي في نفس عدد المباريات.

يُعتبر المغربي وليد أزارو هو هداف فريق الأهلي في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 17 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر المغربي وليد أزارو هو أفضل صانع ألعاب في فريق الأهلي في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 69 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 16 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 17 مباراة.

نجح فريق وادي دجلة في تسجيل 28 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 43 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في 40 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخرها يأتي في الموسم الحالي 2017 / 2018، بينما لم يعرف فريق وادي دجلة طعم الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في أي مناسبة سابقة على الإطلاق.

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