تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام وادي دجلة

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة ضيفه فريق وادي دجلة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي، وذلك على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة: شريف إكرامي / محمد هاني / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / صبري رحيل / حسام غالي / عمرو السولية / وليد سليمان / إسلام محارب / جونيور أجايي / وليد أزارو.

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وكان فريق الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بشكل رسمي منذ فترة التوقف الدولي الماضية، علماً بأن ذلك اللقب هو اللقب رقم 40 في تاريخ النادي الأهلي على صعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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