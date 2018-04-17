نجم ريال مدريد سابقاً يكشف الفارق بين صلاح وميسي ورونالدو

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كشف الفرنسي كاريمبو نجم نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي سابقاً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي عن الفارق بين الفرعون المصري محمد صلاح وبين كلاً من الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء وتحديداً لصحيفة “الخليج” الإماراتية، أكد الفرنسي كاريمبو أن الفرعون المصري محمد صلاح يتمتع بذكاء كبير داخل أرض الملعب، مما يُساعده على التمركز في المكان المناسب من أجل تسجيل الأهداف.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الفرنسي كاريمبو أن النجم المصري محمد صلاح لديه الإمكانيات لكي يحمل قميص نادي ريال مدريد في المستقبل القريب، وخاصة في ظل التأقلم السريع الذي ظهر به في أول موسم له مع نادي ليفربول الإنجليزي.

أما عن مقارنته بأساطير لعبة كرة القدم حالياً، فقد شدد الفرنسي كاريمبو على أنه من الظلم أن يتم المقارنة بين الفرعون المصري محمد صلاح وبين كلاً من الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وخاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها كلاً من الثنائي طوال السنوات الماضية في ملاعب كرة القدم.

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