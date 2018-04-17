الزمالك يختتم تحضيراته اليوم استعداداً لملاقاة المقاولون العرب

Advertisements

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي تحت قيادة مديره الفني الجديد الكابتن خالد جلال، وذلك استعداداً لمواجهة فريق المقاولون العرب في يوم غداً الأربعاء في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الكابتن خالد جلال قد أعلن في مساء يوم أمس الإثنين عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، حيث تكونت القائمة على النحو التالي:

Advertisements

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني / أحمد فتوح / حمدي النقاز.

خط الوسط: أحمد توفيق / محمود عبد العاطي / محمود عبد العزيز / أحمد داوودا / طارق حامد / عماد فتحي / معروف يوسف / أيمن حفني / محمد عنتر / أحمد مدبولي.

خط الهجوم: باسم مرسي / كاسونجو كابونجو.

إقرأ أيضاً: نجم ريال مدريد سابقاً يكشف عن الفارق بين صلاح وميسي ورونالدو