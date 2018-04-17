تعرف على حكم مباراة اليوم بين الأهلي ووادي دجلة

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم السادس عشر من شهر أبريل الحالي عن حكم مباراة اليوم، التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق وادي دجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث تم تعيين الحكم محمد الصباحي من أجل إدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المعاون من أيمن دجيش وسمير جمال كحكم راية وعاطف العفي كحكم رابع، إضافة إلى حسام الجلاد ووائل فرحان كحكم خامس.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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