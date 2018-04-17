موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الانجليزي الاربعاء 18/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق بورنموث نظيره فريق مانشستر يونايتد في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب فيتاليتي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب فيتاليتي، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

ترتيب مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق مانشستر يونايتد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 71 نقطة.

يحتل فريق بورنموث حالياً المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 38 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق مانشستر يونايتد الموسم الحالي

مانشستر يونايتد 2/1 إشبيلية الإسباني / دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد 0/2 برايتون / كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد 0/2 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 3/2 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 1/0 وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

ليستر سيتي 1/1 بورنموث.

بورنموث 4/1 توتنهام هوتسبير.

بورنموث 1/2 وست بروميتش ألبيون.

واتفورد 2/2 بورنموث.

بورنموث 2/2 كريستال بالاس.

ليفربول 0/3 بورنموث.

جدول مباريات مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي

بورنموث / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 18 أبريل 2018.

مانشستر يونايتد / توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي، 21 أبريل 2018.

مانشستر يونايتد / ارسنال / الدوري الانجليزي الممتاز، 29 أبريل 2018.

برايتون / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 4 مايو 2018.

وست هام يونايتد / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 10 مايو 2018.

مانشستر يونايتد / واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / كريس سمالينغ / أشلي يونغ.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا / أليكسيس سانشيز / خوان ماتا.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

المدرب: البرتغالي جوزيه مورينيو.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق بورنموث في 3 مباريات سابقة من أصل المباريات الخمسة الماضية التي جمعت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي مقابل ذلك نجح فريق بورنموث في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراة واحدة فقط أيضاً.

نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 9 أهداف في شباك فريق بورنموث في آخر 5 مباريات جمعت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي مقابل ذلك نجح فريق بورنموث في تسجيل 5 أهداف في شباك فريق مانشستر يونايتد في نفس عدد المباريات.

يُعتبر البلجيكي روميلو لوكاكو هو هداف فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 15 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي بول بوغبا هو أفضل صانع ألعاب في فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي كالوم ويلسون هو هداف فريق بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 63 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 26 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 16 مباراة.

نجح فريق بورنموث في تسجيل 41 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 56 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 5 مباريات.

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 20 مناسبة طوال تاريخه، بينما لم يعرف فريق بورنموث طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أي مرة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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