موعد مباراة باريس وكُان في كأس فرنسا الاربعاء 18/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وكُان في كأس فرنسا، يستقبل فريق كُان نظيره فريق باريس سان جيرمان في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي، وذلك في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس فرنسا 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وكُان

ستُقام مباراة باريس سان جيرمان وكُان في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي، وذلك في تمام الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 23:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وكُان

ستكون مباراة باريس سان جيرمان وكُان منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

ترتيب باريس سان جيرمان وكُان في الدوري الفرنسي

يحتل فريق باريس سان جيرمان حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي مع امتلاكه في رصيده 87 نقطة.

يحتل فريق كُان حالياً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي مع امتلاكه في رصيده 35 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق باريس سان جيرمان الموسم الحالي

باريس سان جيرمان 1/2 أنجيه / الدوري الفرنسي.

نيس 2/1 باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان 0/3 موناكو / كأس الرابطة الفرنسية.

سانت إيتيان 1/1 باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان 1/7 موناكو / الدوري الفرنسي.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق كُان في الدوري الفرنسي

كُان 0/2 ستراسبورغ.

أولمبيك ليون 0/1 كُان.

أنجيه 0/3 كُان.

كُان 3/1 مونبلييه.

أميان 3/0 كُان.

جدول مباريات باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الحالي

كُان / باريس سان جيرمان / كأس فرنسا، 18 أبريل 2018.

بوردو / باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي، 22 أبريل 2018.

باريس سان جيرمان / جانجون / الدوري الفرنسي، 29 أبريل 2018.

أميان / باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي، 6 مايو 2018.

باريس سان جيرمان / رين / الدوري الفرنسي، 12 مايو 2018.

كُان / باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: داني ألفيس / تياغو سيلفا / ماركينيوس / يوري بيرشيش.

خط الوسط: تياغو موتا / ماركو فيراتي / أدريان رابيو.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / كيليان مبابي / إدينسون كافاني.

المدرب: الإسباني أوناي إيمري.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة باريس سان جيرمان وكُان

نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق كُان في 14 مباراة سابقة من أصل المباريات ال21 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق كُان في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط لا غير، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 5 مباريات أخرى.

نجح فريق باريس سان جيرمان في تسجيل 47 هدفاً في شباك فريق كُان في آخر 21 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق كُان في تسجيل 18 هدفاً في شباك فريق باريس سان جيرمان في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هو هداف فريق باريس سان جيرمان في كأس فرنسا في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الأوروغوياني إدينسون كافاني هو هداف فريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بعدما سجل 25 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي نيمار جونيور هو أفضل صانع ألعاب في فريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بعدما صنع 13 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الكرواتي إيفان سانتيني هو هداف فريق كُان في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق باريس سان جيرمان في تسجيل 17 هدفاً في كأس فرنسا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 4 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراة واحدة فقط لا غير.

نجح فريق كُان في تسجيل 6 أهداف في كأس فرنسا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 3 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين.

نجح فريق باريس سان جيرمان في تسجيل 103 هدفاً في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 23 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 16 مباراة.

نجح فريق كُان في تسجيل 23 هدفاً في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 42 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق باريس سان جيرمان في الفوز بلقب كأس فرنسا في 11 مناسبة سابقة طوال تاريخه، بينما لم يعرف فريق كُان طعم الفوز بلقب كأس فرنسا في أي مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق باريس سان جيرمان في الفوز بلقب الدوري الفرنسي في 7 مناسبات سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخرها جاء في الموسم الحالي 2017 / 2018، بينما لم يعرف فريق كُان طعم الفوز على الإطلاق في أي مناسبة سابقة بلقب الدوري الفرنسي.

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