البدري يكشف عن مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

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كشف الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي عن مفاجأة سارة للغاية لجماهير النادي الأهلي، وذلك قبل مباراة اليوم أمام فريق وادي دجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن حسام البدري أن تجديد عقده مع النادي الأهلي سوف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي بعد عودة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مباشرة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن حسام البدري إلى أنه سبق وأن عقد جلستين مع الكابتن محمود الخطيب من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل العقد الجديد قبل سفر الأخير إلى دولة الإمارات من أجل إجراء الجراحة.

كما شدد أيضاً في تصريحاته على أنه ليس لديه أي شروط مادية مثلما ذكرت بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية من أجل تجديد عقده مع النادي الأهلي، مؤكداً أن النادي الأهلي لديه فضل كبير للغاية عليه طوال مسيرته التدريبية.

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