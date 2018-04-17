موعد مباراة شالكه وفرانكفورت في نصف نهائي كأس ألمانيا الاربعاء 18/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة شالكه واينتراخت فرانكفورت في كأس ألمانيا، يستقبل فريق شالكه نظيره فريق أينتراخت فرانكفورت في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب فيلتنز أرينا، وذلك في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ألمانيا 2018 م.

موعد مباراة شالكه واينتراخت فرانكفورت

ستُقام مباراة شالكه واينتراخت فرانكفورت في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب فيلتنز أرينا، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة شالكه واينتراخت فرانكفورت

ستكون مباراة شالكه واينتراخت فرانكفورت منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

ترتيب شالكه واينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

يحتل فريق شالكه حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني مع امتلاكه في رصيده 55 نقطة.

يحتل فريق اينتراخت فرانكفورت حالياً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني مع امتلاكه في رصيده 46 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق شالكه في الدوري الألماني

ماينز 1/0 شالكه.

فولفسبورج 1/0 شالكه.

شالكه 0/2 فرايبورج.

هامبورج 2/3 شالكه.

شالكه 0/2 بوروسيا دورتموند.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق اينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند 2/3 اينتراخت فرانكفورت.

اينتراخت فرانكفورت 0/3 ماينز.

فيردر بريمن 1/2 اينتراخت فرانكفورت.

اينتراخت فرانكفورت 1/1 هوفنهايم.

باير ليفركوزن 1/4 أينتراخت فرانكفورت.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة شالكه واينتراخت فرانكفورت

نجح فريق شالكه في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق اينتراخت فرانكفورت في 33 مباراة سابقة من أصل المباريات ال88 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق اينتراخت فرانكفورت في تحقيق الانتصار في 31 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 24 مباراة أخرى.

نجح فريق شالكه في تسجيل 128 هدفاً في شباك فريق اينتراخت فرانكفورت في آخر 88 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق اينتراخت فرانكفورت في تسجيل 130 هدفاً في شباك فريق شالكه في نفس عدد المباريات.

نجح فريق شالكه في تسجيل 7 أهداف في كأس ألمانيا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه هدف واحد فقط لا غير، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 3 مباريات.

نجح فريق اينتراخت فرانكفورت في تسجيل 12 هدفاً في كأس ألمانيا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه هدف واحد فقط لا غير، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 3 مباريات.

نجح فريق شالكه في تسجيل 47 هدفاً في الدوري الألماني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 33 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 12 مباراة.

نجح فريق اينتراخت فرانكفورت في تسجيل 41 هدفاً في الدوري الألماني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 37 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 6 مباريات.

نجح فريق شالكه في الفوز بلقب كأس ألمانيا في 4 مرات سابقة طوال تاريخه، وفي مقابل ذلك نجح فريق اينتراخت فرانكفورت في الفوز بلقب كأس ألمانيا في 4 مرات سابقة أيضاً طوال تاريخه.

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