موعد مباراة روما وجنوى في الدوري الايطالي الاربعاء 18/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق روما نظيره فريق جنوى في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة روما وجنوى

ستُقام مباراة روما وجنوى في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة روما وجنوى

ستكون مباراة روما وجنوى منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

ترتيب روما وجنوى في الدوري الإيطالي

يحتل فريق روما حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 61 نقطة.

يحتل فريق جنوى حالياً المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 38 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق روما الموسم الحالي

بولونيا 1/1 روما / الدوري الإيطالي.

برشلونة الإسباني 1/4 روما / دوري أبطال أوروبا.

روما 2/0 فيورنتينا / الدوري الإيطالي.

روما 0/3 برشلونة / دوري أبطال أوروبا.

لاتسيو 0/0 روما / الدوري الإيطالي.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق جنوى في الدوري الإيطالي

نابولي 0/1 جنوى.

جنوى 1/1 سبال.

جنوى 1/2 كالياري.

سامبدوريا 0/0 جنوى.

جنوى 0/1 كروتوني.

جدول مباريات روما حتى نهاية الموسم الحالي

روما / جنوى / الدوري الإيطالي، 18 أبريل 2018.

سبال / روما / الدوري الإيطالي، 21 أبريل 2018.

ليفربول الإنجليزي / روما / دوري أبطال أوروبا، 24 أبريل 2018.

روما / كييفو فيرونا / الدوري الايطالي، 28 أبريل 2018.

روما / ليفربول / دوري أبطال أوروبا، 2 مايو 2018.

كالياري / روما / الدوري الإيطالي، 6 مايو 2018.

روما / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

ساسولو / روما / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق روما المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: دانييلي دي روسي / كيفن ستروتمان / راجا ناينغولان.

خط الهجوم: أوندر / دييغو بيروتي / إيدين دجيكو.

المدرب: الإيطالي ايزيبيو دي فرانشيسكو.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة روما وجنوى

نجح فريق روما في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق جنوى في 16 مباراة من أصل المباريات ال25 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق جنوى في تحقيق الانتصار في 7 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراتين.

نجح فريق روما في تسجيل 48 هدفاً في شباك فريق جنوى في آخر 25 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق جنوى في تسجيل 28 هدفاً في شباك فريق روما في نفس عدد المباريات.

يُعتبر البوسني إيدين دجيكو هو هداف فريق روما في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 14 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البلجيكي راجا ناينغولان هو أفضل صانع ألعاب في فريق روما في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق روما في تسجيل 50 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 26 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 14 مباراة.

نجح فريق جنوى في تسجيل 25 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 31 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 12 مباراة.

نجح فريق روما في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 3 مرات سابقة فقط طوال تاريخه، بينما نجح فريق جنوى في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 9 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

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