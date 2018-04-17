موعد مباراة يوفنتوس وكروتوني في الدوري الايطالي الاربعاء 18/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وكروتوني في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق كروتوني نظيره فريق يوفنتوس في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة يوفنتوس وكروتوني

ستُقام مباراة يوفنتوس وكروتوني في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكروتوني

ستكون مباراة يوفنتوس وكروتوني منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

ترتيب يوفنتوس وكروتوني في الدوري الإيطالي

يحتل فريق يوفنتوس حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 84 نقطة.

يحتل فريق كروتوني حالياً المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 27 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق يوفنتوس الموسم الحالي

يوفنتوس 1/3 ميلان / الدوري الإيطالي.

يوفنتوس 3/0 ريال مدريد الإسباني / دوري أبطال أوروبا.

بينيفينتو 4/2 يوفنتوس / الدوري الإيطالي.

ريال مدريد 3/1 يوفنتوس / دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس 0/3 سامبدوريا / الدوري الإيطالي.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق كروتوني في الدوري الإيطالي

كروتوني 2/0 روما.

فيورنتينا 0/2 كروتوني.

تورينو 1/4 كروتوني.

كروتوني 0/1 بولونيا.

جنوى 0/1 كروتوني.

جدول مباريات يوفنتوس حتى نهاية الموسم الحالي

كروتوني / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 18 أبريل 2018.

يوفنتوس / نابولي / الدوري الايطالي، 22 أبريل 2018.

إنتر / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 28 أبريل 2018.

يوفنتوس / بولونيا / الدوري الإيطالي، 5 مايو 2018.

يوفنتوس / ميلان / كأس إيطاليا، 9 مايو 2018.

روما / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

يوفنتوس / هيلاس فيرونا / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق يوفنتوس المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / مهدي بن عطية / جورجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / ماريو ماندزوكيتش.

خط الهجوم: باولو ديبالا / جونزالو هيغواين.

المدرب: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة يوفنتوس وكروتوني

نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق كروتوني في آخر 5 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 16 هدفاً في شباك فريق كروتوني في آخر 5 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك لم ينجح فريق كروتوني في تسجيل أي هدف على الإطلاق في شباك فريق يوفنتوس في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الأرجنتيني باولو ديبالا هو هداف فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 21 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي دوغلاس كوستا هو أفضل صانع ألعاب في فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 77 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 18 هدفاً فقط، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 21 مباراة.

نجح فريق كروتوني في تسجيل 29 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 57 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 5 مباريات.

نجح فريق يوفنتوس في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 34 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخرها كان في المواسم الستة الماضية على التوالي، وفي مقابل ذلك لم يعرف فريق كروتوني طعم الفوز على الإطلاق بلقب الدوري الإيطالي في أي مناسبة سابقة.طوال تاريخه.

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