موعد مباراة ميلان وتورينو في الدوري الايطالي الاربعاء 18/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق تورينو نظيره فريق ميلان في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على الملعب الأولمبي في مدينة تورينو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ميلان وتورينو

ستُقام مباراة ميلان وتورينو في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على الملعب الأولمبي في مدينة تورينو، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ميلان وتورينو

ستكون مباراة ميلان وتورينو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD9 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

ترتيب ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي

يحتل فريق ميلان حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 53 نقطة.

يحتل فريق تورينو حالياً المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 46 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ميلان في الدوري الإيطالي

ميلان 2/3 كييفو فيرونا.

يوفنتوس 1/3 ميلان.

ميلان 0/0 إنتر.

ميلان 1/1 ساسولو.

ميلان 0/0 نابولي.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق تورينو في الدوري الإيطالي

تورينو 2/1 فيورنتينا.

كالياري 4/0 تورينو.

تورينو 1/4 كروتوني.

تورينو 0/1 إنتر.

كييفو فيرونا 0/0 تورينو.

جدول مباريات ميلان حتى نهاية الموسم الحالي

تورينو / ميلان / الدوري الإيطالي، 18 أبريل 2018.

ميلان / بينيفينتو / الدوري الإيطالي، 21 أبريل 2018.

بولونيا / ميلان / الدوري الإيطالي، 29 أبريل 2018.

ميلان / هيلاس فيرونا / الدوري الإيطالي، 5 مايو 2018.

يوفنتوس / ميلان / كأس إيطاليا، 9 مايو 2018.

أتالانتا / ميلان / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

ميلان / فيورنتينا / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق ميلان المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / ليوناردو بونوتشي / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: لوكاس بيليا / فرانك كيسي / خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو / جياكومو بونافينتورا.

خط الهجوم: باتريك كوتروني.

المدرب: الإيطالي جينارو غاتوزو.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ميلان وتورينو

نجح فريق ميلان في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق تورينو في 16 مباراة سابقة من أصل المباريات ال31 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق تورينو في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 14 مباراة أخرى.

نجح فريق ميلان في تسجيل 54 هدفاً في شباك فريق تورينو في آخر 31 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق تورينو في تسجيل 22 هدفاً في شباك فريق ميلان في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الإيطالي باتريك كوتروني هو هداف فريق ميلان في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني خواكين سوسو هو أفضل صانع ألعاب في فريق ميلان في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 5 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني فالكي هو هداف فريق جنوى في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 11 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني فالكي هو أفضل صانع ألعاب في فريق جنوى في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق ميلان في تسجيل 43 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 36 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 12 مباراة.

نجح فريق تورينو في تسجيل 46 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 38 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 10 مباريات.

نجح فريق ميلان في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 18 مناسبة سابقة طوال تاريخه، بينما نجح فريق تورينو في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 7 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

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