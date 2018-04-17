موعد مباراة نابولي وأودينيزي في الدوري الايطالي الاربعاء 18/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة نابولي وأودينيزي في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق نابولي نظيره فريق أودينيزي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة نابولي وأودينيزي

ستُقام مباراة نابولي وأودينيزي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة نابولي وأودينيزي

ستكون مباراة نابولي وأودينيزي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

ترتيب نابولي وأودينيزي في الدوري الإيطالي

يحتل فريق نابولي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 78 نقطة.

يحتل فريق أودينيزي حالياً المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 33 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق نابولي في الدوري الإيطالي

إنتر 0/0 نابولي.

نابولي 0/1 جنوى.

ساسولو 1/1 نابولي.

نابولي 1/2 كييفو فيرونا.

ميلان 0/0 نابولي.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أودينيزي في الدوري الإيطالي

أودينيزي 2/1 ساسولو.

أتالانتا 0/2 أودينيزي.

أودينيزي 2/0 فيورنتينا.

أودينيزي 2/1 لاتسيو.

كالياري 1/2 أودينيزي.

جدول مباريات نابولي حتى نهاية الموسم الحالي

نابولي / أودينيزي / الدوري الإيطالي، 18 أبريل 2018.

يوفنتوس / نابولي / الدوري الايطالي، 22 أبريل 2018.

فيورنتينا / نابولي / الدوري الإيطالي، 29 أبريل 2018.

نابولي / تورينو / الدوري الإيطالي، 6 مايو 2018.

سامبدوريا / نابولي / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

نابولي / كروتوني / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق نابولي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: بيبي رينا.

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: جورجينيو / آلان / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: خوسيه ماريا كاييخون / لورينزو إنسيني / دريس ميرتينز.

المدرب: الإيطالي ماوريزيو ساري.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة نابولي وأودينيزي

نجح فريق نابولي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق أودينيزي في 13 مباراة سابقة من أصل المباريات ال33 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق أودينيزي في تحقيق الانتصار في 9 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 11 مباراة أخرى.

نجح فريق نابولي في تسجيل 49 هدفاً في شباك فريق أودينيزي في آخر 33 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق أودينيزي في تسجيل 42 هدفاً في شباك فريق نابولي في نفس عدد المباريات.

يُعتبر البلجيكي دريس ميرتينز هو هداف فريق نابولي في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 17 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإيطالي لورينزو إنسيني هو أفضل صانع ألعاب في فريق نابولي في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق نابولي في تسجيل 66 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 21 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 17 مباراة.

نجح فريق أودينيزي في تسجيل 40 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 50 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 7 مباريات.

نجح فريق نابولي في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في مرتين فقط طوال تاريخه، وفي مقابل ذلك لم يعرف فريق أودينيزي طعم الفوز بلقب الدوري الإيطالي في أي مناسبة سابقة على الإطلاق.

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