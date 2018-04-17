البدري يُعلن عن التشكيلة الأساسية للأهلي استعداداً لمواجهة وادي دجلة

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أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن التشكيلة الأساسية لفريقه، وذلك استعداداً لمواجهة فريق وادي دجلة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت تشكيلة فريق الأهلي على النحو التالي: علي لطفي / محمد هاني / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / صبري رحيل / هشام محمد / عمرو السولية / ميدو جابر / أحمد حمدي / جونيور أجايي / وليد أزارو.

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أما مقاعد بدلاء فريق الأهلي فقد شهدت تواجد كلاً من: شريف إكرامي / إسلام محارب / محمد شريف / وليد سليمان / حسام غالي / مروان محسن / باسم علي.

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