موعد مباراة فالنسيا وخيتافي في الدوري الاسباني الاربعاء 18/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة فالنسيا وخيتافي في الدوري الإسباني، يستقبل فريق فالنسيا نظيره فريق خيتافي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب ميستايا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة فالنسيا وخيتافي

ستُقام مباراة فالنسيا وخيتافي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب ميستايا، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وخيتافي

ستكون مباراة فالنسيا وخيتافي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عامر الخوذيري هو معلق المباراة.

ترتيب فالنسيا وخيتافي في الدوري الإسباني

يحتل فريق فالنسيا حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 65 نقطة.

يحتل فريق خيتافي حالياً المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 42 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق فالنسيا في الدوري الإسباني

إشبيلية 2/0 فالنسيا.

فالنسيا 1/3 ديبورتيفو ألافيس.

ليغانيس 1/0 فالنسيا.

فالنسيا 0/1 إسبانيول.

برشلونة 1/2 فالنسيا.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق خيتافي في الدوري الإسباني

خيتافي 1/0 ليفانتي.

ريال سوسيداد 2/1 خيتافي.

خيتافي 1/0 ريال بيتيس.

ديبورتيفو ألافيس 0/2 خيتافي.

خيتافي 0/1 إسبانيول.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة فالنسيا وخيتافي

نجح فريق فالنسيا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق خيتافي في 15 مباراة سابقة من أصل المباريات ال28 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق خيتافي في تحقيق الانتصار في 8 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 5 مباريات أخرى.

نجح فريق فالنسيا في تسجيل 50 هدفاً في شباك فريق خيتافي في آخر 28 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق خيتافي في تسجيل 36 هدفاً في شباك فريق فالنسيا في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الإسباني رودريغو مورينو هو هداف فريق فالنسيا في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 15 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرتغالي جونزالو جيديس هو أفضل صانع ألعاب في فريق فالنسيا في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني أنخيل لويس هو هداف فريق خيتافي في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق فالنسيا في تسجيل 60 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 33 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 10 مباريات.

نجح فريق خيتافي في تسجيل 36 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 30 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق فالنسيا في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 6 مناسبات سابقة طوال تاريخه، وفي مقابل ذلك لم يعرف فريق خيتافي طعم الفوز بلقب الدوري الإسباني في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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