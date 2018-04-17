موعد مباراة ريال مدريد وبيلباو في الدوري الاسباني الاربعاء 18/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، يستقبل فريق ريال مدريد نظيره فريق أتلتيك بيلباو في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

ستُقام مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

ستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

ترتيب ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

يحتل فريق ريال مدريد حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 67 نقطة.

يحتل فريق أتلتيك بيلباو حالياً المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 39 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ريال مدريد الموسم الحالي

لاس بالماس 3/0 ريال مدريد / الدوري الإسباني.

يوفنتوس الإيطالي 3/0 ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد 1/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني.

ريال مدريد 3/1 يوفنتوس / دوري أبطال أوروبا.

ملقا 2/1 ريال مدريد / الدوري الإسباني.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أتلتيك بيلباو الموسم الحالي

أتلتيك بيلباو 2/1 أولمبيك مارسيليا الفرنسي / الدوري الأوروبي.

برشلونة 0/2 أتلتيك بيلباو / الدوري الإسباني.

أتلتيك بيلباو 1/1 سيلتا فيغو / الدوري الإسباني.

فياريال 3/1 أتلتيك بيلباو / الدوري الإسباني.

أتلتيك بيلباو 3/2 ديبورتيفو لاكورونيا / الدوري الإسباني.

جدول مباريات ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي

ريال مدريد / اتلتيك بيلباو / الدوري الاسباني، 18 أبريل 2018.

بايرن ميونخ الألماني / ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا، 25 أبريل 2018.

ريال مدريد / ليغانيس / الدوري الإسباني، 28 أبريل 2018.

ريال مدريد / بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا، 1 مايو 2018.

برشلونة / ريال مدريد / الدوري الإسباني، 6 مايو 2018.

إشبيلية / ريال مدريد / الدوري الإسباني، 9 مايو 2018.

ريال مدريد / سيلتا فيغو / الدوري الاسباني، 13 مايو 2018.

فياريال / ريال مدريد / الدوري الاسباني، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة.

المدرب: الفرنسي زين الدين زيدان.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق أتلتيك بيلباو في 33 مباراة سابقة من أصل المباريات ال51 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق أتلتيك بيلباو في تحقيق الانتصار في 11 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 7 مباريات أخرى.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 116 هدفاً في شباك فريق أتلتيك بيلباو في آخر 51 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق أتلتيك بيلباو في تسجيل 48 هدفاً في شباك فريق ريال مدريد في نفس عدد المباريات.

يُعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 23 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي كريم بنزيمة هو أفضل صانع ألعاب في فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني أرتيز أدوريز هو هداف فريق أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني في الموسم الحالي مثله مثل زميله الإسباني راؤول غارسيا، حيث سجل كلاً منهما 8 أهداف لمصلحة الفريق الباسكي.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 79 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 35 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق أتلتيك بيلباو في تسجيل 35 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 38 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 10 مباريات.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 33 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخرها قد جاء في الموسم الماضي 2016 / 2017، بينما نجح فريق أتلتيك بيلباو في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 8 مناسبات سابقة.

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