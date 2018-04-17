أزارو يقود الأهلي لتخطي وادي دجلة بهدف نظيف ويُحطم رقم فلافيو

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حقق البطل فريق الأهلي الفوز على حساب ضيفه فريق وادي دجلة بهدف وحيد مقابل لا شئ في مباراة شكلية من الناحية الحسابية، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الأهلي في المباراة المغربي وليد أزارو في الدقيقة الثامنة والعشرين، وبذلك رفع رصيد أهدافه إلى 18 هدفاً في صدارة لائحة ترتيب الهدافين لمسابقة الدوري المصري الممتاز محطماً رقم المهاجم الأنغولي السابق للنادي الأهلي أمادو فلافيو.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق الأهلي رصيده إلى 82 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق وادي دجلة عند 30 نقطة في المركز الخامس عشر في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً وعن الجولة ذاتها، حقق فريق الداخلية الفوز على حساب ضيفه فريق طنطا بهدفين مقابل لا شئ، فيما تعادل فريق الإنتاج الحربي سلبياً بدون أهداف أمام ضيفه فريق سموحة.

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