رئيس نادي روما: هكذا يجب أن يكون استقبال صلاح في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

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كشف جيمس بالوتا رئيس نادي روما الإيطالي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي عن كيفية استقبال جماهير نادي روما للفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء وتحديداً لصحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية، أكد جيمس بالوتا رئيس نادي روما أن النجم المصري محمد صلاح يستحق الترحيب بحرارة شديدة من طرف جماهير نادي روما حينما يزور ملعب الأولمبيكو.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار جيمس بالوتا إلى أن الفرعون المصري محمد صلاح قدم الكثير لنادي روما في موسمين على التوالي، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تذكر ذلك من طرف جماهير نادي روما في ظل العطاء الغزير الذي قدمه محمد صلاح رفقة نادي ذئاب العاصمة.

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