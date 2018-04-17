موعد مباراة الإسماعيلي والمقاصة في الدوري المصري الاربعاء 18/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الاسماعيلي ومصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الإسماعيلي نظيره فريق مصر المقاصة في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة

ستُقام مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة

ستكون مباراة الاسماعيلي ومصر المقاصة منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة النيل للرياضة، إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب الإسماعيلي ومصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق الإسماعيلي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 60 نقطة.

يحتل فريق مصر المقاصة حالياً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 40 نقطة.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق الإسماعيلي الموسم الحالي

سموحة 2/1 الإسماعيلي / الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي 1/2 وادي دجلة / الدوري المصري الممتاز.

بتروجيت 1/0 الإسماعيلي / الدوري المصري الممتاز.

الاسماعيلي 1/3 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

طلائع الجيش 1/1 الإسماعيلي / الدوري المصري الممتاز.

المقاولون العرب 2/0 الإسماعيلي / كأس مصر.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز

بتروجيت 0/0 مصر المقاصة.

طلائع الجيش 0/1 مصر المقاصة.

النصر 1/0 مصر المقاصة.

مصر المقاصة 0/0 إنبي.

سموحة 0/1 مصر المقاصة.

مصر المقاصة 0/1 الزمالك.

مصر المقاصة 0/3 الرجاء.

قائمة الإسماعيلي في مباراته أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى: محمد عواد / محمد مجدي.

خط الدفاع: محمود متولي / ريتشارد بافور / باهر المحمدي / محمد هاشم / بهاء مجدي.

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / إبراهيم عبد الخالق / كريم بامبو / محمد فتحي / إسلام عبد النعيم / محمد الصادق / إبراهيم حسن / وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم: موسى كمارا / شكري نجيب / توماس ابي.

المدرب: البرتغالي بيدرو.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة

نجح فريق الإسماعيلي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق مصر المقاصة في مباراتين فقط لا غير من أصل المباريات ال10 الماضية التي جمعت بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، وفي مقابل ذلك نجح فريق مصر المقاصة في تحقيق الانتصار في 4 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 4 مباريات أخرى.

نجح فريق الإسماعيلي في تسجيل 15 هدفاً في شباك فريق مصر المقاصة في آخر 10 مباريات جمعت بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، وفي مقابل ذلك نجح فريق مصر المقاصة في تسجيل 16 هدفاً في شباك فريق الإسماعيلي في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الكولومبي دييغو كالديرون هو هداف فريق الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 14 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الغاني جون أنطوي هو هداف فريق مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 14 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق الإسماعيلي في تسجيل 45 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 25 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق مصر المقاصة في تسجيل 44 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 42 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق الإسماعيلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في 3 مناسبات سابقة فقط طوال تاريخه، بينما لم يعرف فريق مصر المقاصة طعم الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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