موعد مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري الاربعاء 18/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق المقاولون العرب نظيره فريق الزمالك في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ستُقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

ستكون مباراة الزمالك والمقاولون العرب منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات الفضائية المصرية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة النيل للرياضة، إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق الزمالك حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 54 نقطة.

يحتل فريق المقاولون العرب حالياً المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 38 نقطة.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق الزمالك الموسم الحالي

ديشا الإثيوبي 1/2 الزمالك / كأس الإتحاد الإفريقي.

الزمالك 1/4 الرجاء / الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 1/2 ديشا الإثيوبي / كأس الاتحاد الإفريقي.

الاسماعيلي 1/3 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

مصر المقاصة 0/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 2/1 الاتحاد السكندري / الدوري المصري الممتاز.

نتائج أخر 7 مباريات لفريق المقاولون العرب الموسم الحالي

المقاولون العرب 2/1 المصري البورسعيدي / الدوري المصري الممتاز.

انبي 2/3 المقاولون العرب / الدوري المصري الممتاز.

المقاولون العرب 1/1 طنطا / الدوري المصري الممتاز.

سموحة 0/3 المقاولون العرب / الدوري المصري الممتاز.

المقاولون العرب 0/0 وادي دجلة / الدوري المصري الممتاز.

بتروجيت 1/1 المقاولون العرب / الدوري المصري الممتاز.

المقاولون العرب 2/0 الإسماعيلي / كأس مصر.

قائمة فريق الزمالك في مباراته أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني / أحمد فتوح / حمدي النقاز.

خط الوسط: أحمد توفيق / محمود عبد العاطي / محمود عبد العزيز / أحمد داوودا / طارق حامد / عماد فتحي / معروف يوسف / أيمن حفني / محمد عنتر / أحمد مدبولي.

خط الهجوم: باسم مرسي / كاسونجو كابونجو.

تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / معروف يوسف.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / عماد فتحي / أيمن حفني / محمد عنتر.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدرب: المصري خالد جلال.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الزمالك والمقاولون العرب

نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في على حساب نظيره فريق المقاولون العرب في 18 مباراة سابقة من أصل المباريات ال22 الماضية التي جمعت بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، وفي مقابل ذلك لم يعرف فريق المقاولون العرب طعم الانتصار في أي مباراة على الإطلاق، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 4 مباريات أخرى.

نجح فريق الزمالك في تسجيل 40 هدفاً في شباك فريق المقاولون العرب في آخر 22 مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، وفي مقابل ذلك نجح فريق المقاولون العرب في تسجيل 13 هدفاً في شباك فريق الزمالك في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الكونغولي كاسونجو كابونجو هو هداف فريق الزمالك في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر المصري أحمد علي هو هداف فريق المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق الزمالك في تسجيل 41 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 28 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 12 مباراة.

نجح فريق المقاولون العرب في تسجيل 37 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 44 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 6 مباريات.

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