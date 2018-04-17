شرط واحد فقط يفصل محمد صلاح عن برشلونة الصيف المقبل

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قامت صحيفة “دون بالون” الإسبانية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بخصوص إمكانية انتقال الفرعون المصري محمد صلاح إلى نادي برشلونة الإسباني في الصيف المقبل.

حيث أشارت تقارير الصحيفة الإسبانية إلى أن الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي الممتاز من الممكن أن يوافق على الانتقال إلى نادي برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن ذلك لن يحدث إلا في حالة واحدة فقط لا غير.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الحالة الوحيدة التي سوف تُمهد طريق النجم المصري محمد صلاح إلى نادي برشلونة، هي عدم تعاقد النادي الكتالوني مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقد أكدت الصحيفة أيضاً أن الفرعون المصري محمد صلاح يُفضل أن يلعب بجانب البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي برشلونة، وذلك عوضاً عن اللعب بجانب الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي ريال مدريد الإسباني.

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