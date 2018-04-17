إشبيلية يعود بتعادل سلبي مخيب للآمال من أمام مضيفه لاكورونيا

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سقط فريق إشبيلية في فخ التعادل السلبي بدون أهداف خارج أرضه أمام مضيفه فريق ديبورتيفو لاكورونيا، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب ريازور.

وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق إشبيلية رصيده إلى 48 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما رفع فريق ديبورتيفو لاكورونيا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن عشر في الترتيب.

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وبذلك التعادل المخيب لآمال جماهير الأندلس، بات فريق إشبيلية مهدداً بعدم التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بنسبة كبيرة للغاية، ليبقى أمله الوحيد في الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا من أجل التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي على أقل تقدير في الموسم القادم.

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