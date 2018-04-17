بايرن ميونخ يقسو على ليفركوزن ويتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا

Advertisements

تأهل فريق بايرن ميونخ إلى الدور النهائي من مسابقة كأس ألمانيا عقب فوزه الكاسح خارج أرضه على حساب مضيفه فريق باير ليفركوزن بستة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب باي أرينا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بايرن ميونخ في المباراة كلاً من الإسباني خافي مارتينيز في الدقيقة الثالثة، إضافة إلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة التاسعة والألماني توماس مولر في الدقيقة الثانية والخمسين والدقيقة الرابعة والستين والدقيقة الثامنة والسبعين، وأيضاً الإسباني تياغو ألكانتارا في الدقيقة الحادية والستين.

Advertisements

أما أهداف فريق باير ليفركوزن في المباراة فقد سجلها كلاً من لارس بندر في الدقيقة السادسة عشر، إضافة إلى ليون بايلي في الدقيقة الثانية والسبعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ألمانيا 2018 م.

إقرأ أيضاً: إشبيلية يعود بتعادل مخيب للآمال من أمام مضيفه لاكورونيا