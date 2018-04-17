إنتر يتخطى كالياري بسهولة ويُشعل الصراع على مقاعد دوري أبطال أوروبا

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حقق فريق إنتر فوزاً سهلاً للغاية على حساب ضيفه فريق كالياري بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق إنتر في المباراة كلاً من البرتغالي جواو كانسيلو في الدقيقة الثالثة، إضافة إلى الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة التاسعة والأربعين، وأيضاً الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة الستين، وأخيراً الكرواتي إيفان بيريسيتش في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق إنتر رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق كالياري عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر في الترتيب.

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