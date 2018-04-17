توتنهام يسقط بشكل مفاجئ في فخ التعادل أمام مضيفه برايتون

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سقط فريق توتنهام هوتسبير في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق برايتون، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق توتنهام هوتسبير في المباراة الإنجليزي هاري كين في الدقيقة الثامنة والأربعين، فيما سجل هدف التعادل لمصلحة فريق برايتون اللاعب باسكال غروث في الدقيقة الخمسين من ركلة جزاء.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباراة مقدمة عن مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق توتنهام هوتسبير رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع فريق برايتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب.

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