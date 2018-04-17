سيلتا فيغو يفرض التعادل على برشلونة ويُشعل الصراع على لقب الليغا

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سقط فريق برشلونة في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما خارج أرضه أمام مضيفه فريق سيلتا فيغو، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب بالايدوس.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من الفرنسي عثماني ديمبيلي في الدقيقة السادسة والثلاثين، إضافة إلى الإسباني باكو ألكاسير في الدقيقة الرابعة والستين، فيما سجل أهداف فريق سيلتا فيغو كلاً من جوني كاسترو في الدقيقة الخامسة والأربعين وأيضاً أسباس في الدقيقة الثانية والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق برشلونة رصيده إلى 83 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما رفع فريق سيلتا فيغو رصيده إلى 44 نقطة في المركز التاسع في الترتيب.

وفي حالة فوز المُلاحق المباشر وهو فريق أتلتيكو مدريد في هذه الجولة خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ريال سوسيداد، فإن الفارق حينها سوف يتقلص بينه وبين صاحب الصدارة إلى 9 نقاط فقط مما يُشعل الصراع نسبياً على لقب الليغا الإسبانية في ظل المباريات الصعبة المتبقية للفريق الكتالوني فيما تبقى من عمر الموسم الحالي.

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