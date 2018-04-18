تعرف على تشكيلة الزمالك المتوقعة في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة مضيفه فريق المقاولون العرب في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي، وذلك على ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة: محمود عبد الرحيم جنش / حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / معروف يوسف / طارق حامد / محمود عبد العزيز / عماد فتحي / أيمن حفني / محمد عنتر / كاسونجو كابونجو.

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ويسعى فريق الزمالك مع مديره الفني الجديد الكابتن خالد جلال للخروج من سلسلة النتائج السلبية التي حققها فريق الزمالك في الآونة الأخيرة، والتي أدت بدورها إلى خسارة فريق الزمالك كل شئ في الموسم الحالي سوى المنافسة على لقب كأس مصر والتي باتت الهدف الرئيسي لأبناء القلعة البيضاء فيما تبقى من عمر الموسم الحالي.

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