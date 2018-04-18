الأهلي يستعد للتحرك رسمياً من أجل ضم نجم الزمالك الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي أن النادي الأهلي يستعد للتحرك بشكل رسمي في الفترة القادمة، وذلك من أجل التعاقد مع نجم نادي الزمالك في صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن عدلي القيعي مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي سوف يُكثف من مجهوداته في الفترة المقبلة، وذلك سعياً للتعاقد رسمياً مع النجم المخضرم علي جبر مدافع نادي الزمالك والمعار حالياً لنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن عدلي القيعي لن يقوم بالتفاوض مع نادي الزمالك حول الصفقة، وإنما سوف ينتظر شراء نادي وست بروميتش ألبيون عقد اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، ومن ثم بداية التفاوض مع النادي الإنجليزي مع العلم بأن قيمة الصفقة من الممكن أن تصل إلى مبلغ 70 مليون جنيه مصري.

وعلى الرغم من العيوب الكثيرة التي ظهرت في الآونة الأخيرة على المدافع علي جبر، إلا أن هناك حالة من الاقتناع داخل جدران القلعة الحمراء بمستوى اللاعب وخاصة في ظل الخبرة الدولية التي يتمتع بها من خلال مشاركته رفقة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم.

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