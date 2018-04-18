إنجاز جديد لفخر العرب “محمد صلاح” في الدوري الإنجليزي الممتاز

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بات من الطبيعي للغاية أن يشهد كل يوم تحقيق الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي إنجازاً جديداً، وذلك سواء على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز أو حتى على الصعيد القاري وتحديداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقد شهد اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي قيام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالإعلان عن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الحالي 2017 / 2018 قبل جولات قليلة فقط من نهاية المسابقة.

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وجاء ذلك الإعلان عبر الحساب الرسمي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، علماً بأن التشكيلة المثالية تكونت على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: كايل ووكر / يان فيرتونغن / نيكولاس أوتاميندي / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: كيفين دي بروين / ديفيد سيلفا / كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: محمد صلاح / هاري كين / سيرجيو أغويرو.

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