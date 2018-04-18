مصادر صحفية مصرية تكشف عن موقف رمضان صبحي من العودة للأهلي

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كشفت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي عن موقف النجم المصري رمضان صبحي لاعب نادي ستوك سيتي الإنجليزي من العودة إلى صفوف النادي الأهلي في الصيف المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن النجم المصري رمضان صبحي قد اعتذر للنادي الأهلي بخصوص إمكانية عودته من جديد إلى صفوف القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وخاصة أن هذه الخطوة سوف تُعطل مسيرته الإحترافية بشكل مؤكد.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن النجم المصري رمضان صبحي لم يعترض في بداية الأمر على إمكانية عودته للنادي الأهلي على سبيل الإعارة فقط لا غير من أجل الحصول على فرصة المشاركة بصفة أساسية في المباريات من جديد، وخاصة بعدما قام الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بالتواصل معه في الآونة الأخيرة.

ولكن النجم المصري رمضان صبحي قرر في نهاية المطاف أن يستمر في مسيرته الاحترافية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى وإن كان سوف يتم إعارته إلى أي نادي آخر سواء في البريمرليغ أو حتى في القارة الأوروبية بشكل عام.

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