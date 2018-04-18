إكرامي يعود لحراسة مرمى الأهلي من أجل تجهيزه للمشاركة في المونديال

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي أن النجم المخضرم شريف إكرامي سوف يعود من جديد لحراسة مرمى فريق الأهلي انطلاقاً من المباراة القادمة أمام فريق بتروجيت، وذلك من أجل تجهيزه للمشاركة رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي سوف يمنح النجم شريف إكرامي فرصة العودة من جديد إلى التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر في المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن هذه الخطوة من طرف الكابتن حسام البدري، تأتي في ظل ضرورة جاهزية النجم شريف إكرامي في الفترة القادمة تمهيداً لانضمامه إلى صفوف المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

وبات تواجد النجم شريف إكرامي في مونديال روسيا أمراً مؤكداً بنسبة كبيرة للغاية، وخاصة بعدما تأكد غياب النجم أحمد الشناوي حارس مرمى فريق الزمالك بعدما تعرض إلى إصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي والتي سوف تؤدي لابتعاده عن الملاعب حوالي أربعة أشهر كاملة.

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