البدري يكشف عن أهداف الأهلي في الفترة القادمة

Advertisements

كشف الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي عن أهداف فريقه في الفترة القادمة من عمر الموسم، وخاصة بعدما حسم الفريق لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي منذ شهر مارس الماضي.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأربعاء للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن حسام البدري أن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي في الفترة القادمة هو الاستمرار في عملية تحطيم الأرقام القياسية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن حسام البدري على أن التركيز سوف يكون منصباً بشكل كامل بعد ذلك على المنافسة بقوة على كلاً من لقب دوري أبطال أفريقيا إضافة إلى لقب كأس مصر، علماً بأن فريق الأهلي سوف يبدأ مشواره في المسابقة الأفريقية في مطلع شهر مايو المقبل.

إقرأ أيضاً: إكرامي يعود لحراسة مرمى الأهلي من أجل تجهيزه للمشاركة في المونديال