تعرف على تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم أمام أتلتيك بيلباو

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يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق أتلتيك بيلباو في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة: كيلور نافاس / داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / جاريث بيل / كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة.

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ويسعى فريق ريال مدريد إلى الحفاظ على نسق الانتصارات بعد فوزه الأخير خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ملقا، وذلك حتى يكون الفريق الملكي في حالة معنوية جيدة قبل الصدام المرتقب مع فريق بايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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