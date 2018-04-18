ليفربول يحسم موقفه من بيع محمد صلاح الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي أن نادي ليفربول الإنجليزي، قد حسم موقفه النهائي من بيع الفرعون المصري محمد صلاح في الصيف المقبل، وذلك سواء لنادي ريال مدريد الإسباني أو حتى لنادي برشلونة الإسباني.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي ليفربول رفضت نهائياً فكرة التخلي عن خدمات النجم المصري محمد صلاح تحت أي ظرف من الظروف ومهما كانت المغريات من طرف أي نادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن ذلك القرار من طرف إدارة نادي ليفربول، يأتي بناءً على رغبة كبيرة للغاية من الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، والذي أكد بدوره أن فريق الريدز في حاجة ماسة إلى خدمات النجم المصري في الموسم المقبل إن أراد المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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