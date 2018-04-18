نجم جديد على بُعد خطوة واحدة من الانتقال رسمياً للنادي الأهلي

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي أن نجم جديد بات على مشارف الانتقال بشكل رسمي إلى صفوف النادي الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

حيث أشارت المصادر إلى أن النادي الأهلي بات قريباً للغاية من حسم تعاقده مع اللاعب الواعد مهند لاشين متوسط ميدان نادي الأسيوطي سبورت، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بناءً على رغبة الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن عدلي القيعي مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي قد اشترط على مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت دفع مبلغ 10 مليون جنيه مصري فقط من أجل حسم الصفقة، علماً بأن مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت سبق وأن طلب الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه مصري من أجل التخلي عن مهند لاشين في الصيف المقبل.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن النادي الأهلي حصل بالفعل على توقيع وموافقة اللاعب نفسه على الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء انطلاقاً من الموسم القادم، ليبقى الآن الأمر متوقفاً على التوصل إلى اتفاق بين الناديين على قيمة الصفقة حتى يتم الإعلان بشكل رسمي عنها في الفترة القادمة.

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