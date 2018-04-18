قرار حاسم من مرتضى منصور بخصوص التعاقد مع أفارقة الدوري المصري

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد اتخذ قراراً حاسماً وذلك بخصوص تعاقد نادي الزمالك مع لاعبين أفارقة من الدوري المصري الممتاز انطلاقاً من الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن المستشار مرتضى منصور رفض نهائياً فكرة التعاقد مع أي لاعب أفريقي يلعب في الدوري المصري الممتاز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وخاصة بعد فشل كل الصفقات الأفريقية التي قام نادي الزمالك بالتعاقد معها من الدوري المصري في السنوات القليلة الماضية.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المستشار مرتضى منصور اتفق مع مجلس إدارة نادي الزمالك على ضرورة التعاقد مع لاعب أفريقي سبق له وأن قام بتمثيل منتخب بلاده في المحافل الدولية، وذلك حتى تكون لديه الخبرة الكافية من أجل ارتداء قميص نادي الزمالك وتحمل الضغوطات الكبيرة من جماهير القلعة البيضاء.

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