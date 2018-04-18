اتحاد الكرة يستقر رسمياً على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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استقر الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على الحكم الذي سوف يُدير مباراة القمة بين فريق الأهلي وبين غريمه التقليدي فريق الزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن اتحاد الكرة قد استقر على تعيين طاقم تحكيم أجنبي، وذلك من أجل إدارة مباراة القمة بين فريق الأهلي وبين غريمه التقليدي فريق الزمالك.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار اللواء ثروت سويلم إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطاباً رسمياً إلى بعض الدول الأوروبية من أجل اختيار طاقم التحكيم المناسب للمباراة، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن طاقم التحكيم الأجنبي قبل موعد مباراة القمة بعدة أيام.

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