جحيم الأولمبيكو في انتظار “محمد صلاح” ورفاقه في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

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باتت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي تعلم جيداً أن الجحيم سوف ينتظر الفرعون المصري محمد صلاح ورفاقه في ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك حينما يحل فريق ليفربول ضيفاً على نظيره فريق روما الإيطالي في إطار إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك بعدما أعلن نادي روما اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي عن نفاذ جميع تذاكر مباراة الإياب أمام فريق ليفربول، علماً بأن طرحها في الأسواق لم يستغرق سوى 3 ساعات فقط لا غير، مما يؤكد بدوره على أن الأجواء سوف تكون ملتهبة للغاية على النجم المصري محمد صلاح وفريقه ليفربول.

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ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب أولاً بين الطرفين في يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الرابع والعشرين من عمر الشهر الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، على أن تُقام مباراة الإياب في يوم الأربعاء في الأسبوع الذي يليه مباشرة وتحديداً في اليوم الثاني من مطلع شهر مايو القادم.

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