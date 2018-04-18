موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الانجليزي الخميس 19/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق بيرنلي نظيره فريق تشيلسي في مساء يوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب تيرف مور، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي

ستُقام مباراة تشيلسي وبيرنلي في مساء يوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب تيرف مور، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبيرنلي

ستكون مباراة تشيلسي وبيرنلي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

ترتيب تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق تشيلسي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 60 نقطة.

يحتل فريق بيرنلي حالياً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 52 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق تشيلسي الموسم الحالي

برشلونة الإسباني 0/3 تشيلسي / دوري أبطال أوروبا.

ليستر سيتي 2/1 تشيلسي / كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشيلسي 3/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي 1/1 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ساوثهامبتون 3/2 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

بيرنلي 1/2 إيفرتون.

وست هام يونايتد 3/0 بيرنلي.

وست بروميتش ألبيون 2/1 بيرنلي.

واتفورد 2/1 بيرنلي.

بيرنلي 1/2 ليستر سيتي.

جدول مباريات تشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي

بيرنلي / تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 19 أبريل 2018.

تشيلسي / ساوثهامبتون / كأس الاتحاد الإنجليزي، 22 أبريل 2018.

سوانزي سيتي / تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 28 أبريل 2018.

تشيلسي / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مايو 2018.

تشيلسي / هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 9 مايو 2018.

نيوكاسل يونايتد / تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشكيلة فريق تشيلسي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / أنطونيو روديغر.

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / سيسك فابريغاس / ماركوس ألونسو / ويليان / إيدين هازارد.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

المدرب: الإيطالي أنطونيو كونتي.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة تشيلسي وبيرنلي

نجح فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق بيرنلي في 23 مباراة سابقة من أصل المباريات ال72 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق بيرنلي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق تشيلسي في 34 مباراة سابقة من أصل المباريات ال72 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي تشيلسي وبيرنلي نتيجة 15 مباراة من أصل المباريات ال72 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق تشيلسي في تسجيل 95 هدفاً في شباك فريق بيرنلي في آخر 72 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق بيرنلي في تسجيل 122 هدفاً في شباك فريق تشيلسي في آخر 72 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر البلجيكي إيدين هازارد هو هداف فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي ويليان هو أفضل صانع ألعاب في فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر النيوزيلندي كريس وود هو هداف فريق بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق تشيلسي في تسجيل 57 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 33 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 14 مباراة.

نجح فريق بيرنلي في تسجيل 33 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 29 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 6 مناسبات سابقة فقط طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له كان في الموسم الماضي 2016 / 2017.

نجح فريق بيرنلي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مرتين فقط طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب كان في موسم 1950 / 1960.

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