ميدو يفرض شروطه على الزمالك من أجل خلافة إيهاب جلال

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قام الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً بفرض شروطه اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي، وذلك من أجل العودة من جديد لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلفا للمدير الفني السابق الكابتن إيهاب جلال.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء، أكد الكابتن أحمد حسام ميدو أن مجلس إدارة نادي الزمالك تفاوض معه في الأيام القليلة الماضية بشكل غير مباشر، وذلك من أجل العودة مجدداً لقيادة فريق الزمالك فنياً خلفاً للمقال الكابتن إيهاب جلال.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أحمد حسام ميدو إلى أنه رفض ذلك الأمر نهائياً إلا في حالة تم تنفيذ بعض الشروط من طرف مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل ضمان عودته مرة أخرى لتدريب فريق الزمالك.

حيث شدد الكابتن أحمد حسام ميدو على أن شرطه الأول هو استلام القيادة الفنية لفريق الزمالك انطلاقاً من الموسم المقبل وليس في الوقت الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يطلب الحصول على فرصة كاملة من أجل إثبات نفسه وإنما يرغب في نصف فرصة على الأقل.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن الشرط الثاني له هو الحصول على الدعم الكامل من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مثلما حدث تماماً مع الكابتن إيهاب جلال في الشهور الثلاثة الماضية، مؤكداً في ختام تصريحاته على أن هذه الشروط سوف تسمح له بتطبيق أفكاره مع الفريق إضافة إلى إعداد اللاعبين بشكل جيد قبل انطلاقة الموسم.

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