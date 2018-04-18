رسمياً: نجوم المستقبل يُكمل عقد الصاعدين للدوري المصري الممتاز

منذ 2 ساعتين أخبار الرياضة
رسمياً: نجوم المستقبل يُكمل عقد الصاعدين للدوري المصري الممتاز
فريق نجوم المستقبل

ضمن فريق نجوم المستقبل رسمياً صعوده إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل عقب فوزه اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على حساب ضيفه فريق منتخب السويس بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نجوم المستقبل.

وبناءً على ذلك الانتصار ضمن فريق نجوم المستقبل صدارة المجموعة الثانية في دوري الدرجة الثانية، وخاصة بعدما تعرض الترسانة للخسارة اليوم أيضاً على يد ضيفه فريق جمهورية شبين بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وكان فريق حرس الحدود قد نجح في ضمان أولى بطاقات الصعود إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل 2018 / 2019، ومن ثم نجح فريق الجونة في ضمان بطاقة الصعود الثانية ليكتمل بذلك عقد الصاعدين للدوري المصري الممتاز.

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